На Смоленщине крупнейшее машиностроительное предприятие получит вторую жизнь

Василий Анохин: Благодаря модернизации предприятие сможет замещать импортную продукцию, востребованную ведущими автопроизводителями Предприятие «Рославльские тормозные системы» может получить 10 миллиардов рублей на обновление.
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