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Ларионов: «Выходить на домашней арене и играть вполсилы в первые два периода — это ни в какие рамки не лезет»

Ларионов: «Выходить на домашней арене и играть вполсилы в первые два периода — это ни в какие рамки не лезет»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Северстали» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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