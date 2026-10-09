Арина Аверина впервые высказалась про разрыв с Алиевым: «Не я была инициатором»

Ученица Ирины Винер опровергла слухи, что бросила возлюбленного из-за недуга. Арина Аверина и Дмитрий Алиев строили планы на совместное будущее Личный архивАрина Аверина впервые высказалась о расставании с фигуристом Дмитрием Алиевым.
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