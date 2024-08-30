Сергей Потёмкин: «Не выполняются законы Орловской области!»

Об исполнительской дисциплине зашла речь сегодня, 30 августа, на сессии облсовета. Заместитель председателя облсовета Сергей Потёмкин предложил внести изменения в закон «О правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской области» (статья 6 Закона Орловской области «О контрольной деятельности Орловского областного Совета народных депутатов»).
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