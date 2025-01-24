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Царьград

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Москва запускает 7000 инноваций: как платформа помогает бизнесу и госучреждениям

Москва запускает 7000 инноваций: как платформа помогает бизнесу и госучреждениям

Наталья Сергунина представила «Карту инновационных решений» Москвы с 7 тыс. разработок от 4,8 тыс. русских компаний.

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