FT: Трамп в плане Зеленского заинтересовался ресурсами и военными ВСУ в Европе

Украинский лидер Владимир Зеленский в сентябре показывал так называемый план победы Дональду Трампу, последнего заинтересовали пункты о доступе Запада к украинским природным ресурсам и замене части американских военных сил в Европе на украинские.
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