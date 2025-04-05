Юлия Вельчева-Лутак, основатель парфюмерного бренда By Kaori, рассказывает об актуальных сезонных ароматах, которые помогут дождаться лета

Легкий аромат сладкого капучино Если вы с нетерпением ждете сезона неспешных завтраков на открытой террасе с чашечкой кофе, вы оцените сочетание кофейно-миндальных нот с цветочными нотами жасмина, ириса и бергамота.
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