❗️В результате теракта в «Крокус сити холле» погибли более 60 человек, сообщает СК России Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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❗️В результате теракта в «Крокус сити холле» погибли более 60 человек, сообщает СК России Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.