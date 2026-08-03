В Татарстане по нацпроекту ухаживают за объектами лесного семеноводства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В Татарстане проводятся работы по уходу за объектами лесного семеноводства – в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии