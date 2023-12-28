Исламисты планировали взорвать православный храм в Киргизии: задержаны подростки

В городе Джалал-Абад в Киргизии задержали двух подростков 2007 года рождения, которые были членами организации «Исламского государства — Вилаята Хорасан» (запрещенная в России террористическая организация).
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