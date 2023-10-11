´Дожинки-2023´ празднуют в Могилевской области.

7 октября прошел областной фестиваль-ярмарка тружеников села ´Дожинки 2023´ в г. Хотимске.´Бобруйскагромаш´ представил новинки техники, а также машины прошедшие глубокую модернизацию: полуприцеп ПСТ-18, прицеп 2ПТС-10, измельчитель рулонов ИГК-5МП, машину для внесения твердых органических удобрений МТТ-9-1 и хит продаж 2023 года - сеялку ´Березина .