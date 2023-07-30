Атланта (ATP). Финал. Фриц обыграл Вукича

Сетка турнира здесь. Atlanta Open Атланта, США 24 – 30 июля 2023 ATP 250 Призовой фонд – 737 170 долларов Открытые корты, хард Финал Тэйлор Фриц (США) Александр Вукич (Австралия) 7:5|6:7|6:4 Дата проведения 30 июля, 23.
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