Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Атланта (ATP). Финал. Фриц обыграл Вукича

Сетка турнира здесь. Atlanta Open Атланта, США 24 – 30 июля 2023 ATP 250 Призовой фонд – 737 170 долларов Открытые корты, хард Финал Тэйлор Фриц (США)  Александр Вукич (Австралия) 7:5|6:7|6:4 Дата проведения 30 июля, 23.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх