Самые счастливые на своей работе жители Омска и Екатеринбурга: москвичи на четвертом месте

Менее всего счастливы своей работой жители Новосибирска.Согласно опросу сервиса «Avito Работа», самыми счастливые чувствуют себя на работе жители Омска и Екатеринбурга, далее идут Волгоград, Санкт-Петербург, москвичи на четвертом месте, сообщает РБК.