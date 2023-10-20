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Самые счастливые на своей работе жители Омска и Екатеринбурга: москвичи на четвертом месте

Самые счастливые на своей работе жители Омска и Екатеринбурга: москвичи на четвертом месте

Менее всего счастливы своей работой жители Новосибирска.Согласно опросу сервиса «Avito Работа», самыми счастливые чувствуют себя на работе жители Омска и Екатеринбурга, далее идут Волгоград, Санкт-Петербург, москвичи на четвертом месте, сообщает РБК.

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