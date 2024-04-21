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Дептранс: 10 новых крытых велопарковок открылось в Москве

Дептранс: 10 новых крытых велопарковок открылось в Москве

В столице заработало еще 10 крытых велопарковок. Всего в Москве их 13. На бесплатных перехватывающих стоянках, действующих круглогодично, можно бесплатно оставить велосипед или самокат и пересесть на городской транспорт.

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