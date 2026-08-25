В Краснодарском крае после атаки ВСУ начался пожар на территории НПЗ

На Кубани из-за атаки ВСУ произошёл пожар на нефтеперерабатывающем предприятииВ Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников на территории нефтеперерабатывающего предприятия началось возгорание.
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