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ИА Регнум

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В Краснодарском крае после атаки ВСУ начался пожар на территории НПЗ

На Кубани из-за атаки ВСУ произошёл пожар на нефтеперерабатывающем предприятииВ Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников на территории нефтеперерабатывающего предприятия началось возгорание.

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