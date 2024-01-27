Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных ВСУ для обмена 24 января

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил подлинность списков с пленными, который после крушения военного самолета Ил-76 опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.
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