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Пророчество Паисия Святогорца сбывается. Стамбул обречён. Поэтому Эрдоган стал хвалить Путина?

Судя по последним событиям, пророчество Паисия Святогорца сбывается. Недружественные для Москвы действия Анкары вновь вызывают актуальный вопрос: будет ли война между Россией и Турцией? Стоит отметить, что старец неспроста говорил, что Стамбул обречён - и это проявляется не только через предсказания, но и по законам логики.

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