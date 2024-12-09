Пророчество Паисия Святогорца сбывается. Стамбул обречён. Поэтому Эрдоган стал хвалить Путина?

Судя по последним событиям, пророчество Паисия Святогорца сбывается. Недружественные для Москвы действия Анкары вновь вызывают актуальный вопрос: будет ли война между Россией и Турцией? Стоит отметить, что старец неспроста говорил, что Стамбул обречён - и это проявляется не только через предсказания, но и по законам логики.