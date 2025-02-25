В Банке России задумались над маркировкой стандартной ипотеки

Специалисты Центробанка России прорабатывают критерии стандартной ипотеки в регулировании и рассматривают возможность маркировки таких кредитов, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщение директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова.
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