Госдеп планирует снять ограничения на помощь Украине

Госдепартамент США разрабатывает планы по снятию ограничений на предоставление помощи Украине. По словам источников Politico, дипломаты дополнительные исключения для Киева из режима заморозки помощи, применяемого по отношению к другим странам.
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