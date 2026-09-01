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Фигурантам дела о гибели футболиста Ерошевича запросили от 9 до 11 лет

Фигурантам дела о гибели футболиста Ерошевича запросили от 9 до 11 лет

"112" Гособвинение запросило от 9 до 11 лет лишения свободы для фигурантов уголовного дела о драке в подмосковном Щелково, в результате которой погиб футболист Арсений Ерошевич.

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