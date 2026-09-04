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Царьград

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В Прокопьевске готовят проект новой школы на месте снесённой

В Прокопьевске готовят проект новой школы на месте снесённой

В Прокопьевске продолжается подготовка к строительству новой школы. Как сообщили в администрации города, после сноса аварийного здания специалисты приступили к разработке проектно-сметной и рабочей документации для будущего образовательного учреждения.

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