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Регионы России

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В России расширился сервис цифрового заселения в отелях через приложение «MAX»

В России расширился сервис цифрового заселения в отелях через приложение «MAX»

Сервис цифрового заселения в гостиницах через мобильное приложение «MAX» стал доступен более чем в 2000 средствах размещения по всей России.

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