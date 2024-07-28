В Мали в результате засады боевиков на севере страны погибло существенное количество бойцов ЧВК Вагнер и солдат ВС Мали.
Засада в Мали
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В Мали в результате засады боевиков на севере страны погибло существенное количество бойцов ЧВК Вагнер и солдат ВС Мали.
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