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Мераб Двалишвили: «В UFC запретили мне выносить грузинский флаг, тогда перед боем с русским парнем я сделал татуировку с флагом в форме карты Грузии»

Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвил и рассказал, что перед первым боем с Петром Яном в 2023 году сделал татуировку в форме карты Грузии на груди, потому что ему запретили выносить флаг на поединок.

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