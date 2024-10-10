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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев с 2+2 стал 2-й звездой дня в НХЛ, Монтембо с 48 сэйвами – 1-й, Хеллибак с 30 сэйвами – 3-й

Лига подвела итоги очередного игрового дня. Третья звезда – вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, сделавший шатаут в игре с «Эдмонтоном» (6:0).

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