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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета про Эдегора: «Он обрел уверенность и верит, что мяч после его удара может оказаться в воротах. Футболисты именно с таким менталитетом и нужны «Арсеналу»

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета поделился мыслями об игре хавбека Мартина Эдегора после победы над «Наполи» (1:0) в матче Лиги чемпионов .

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