Республиканцы получили большинство в палате представителей штата Висконсин

Кандидат от Демократической-фермерско-лейбористской (ДФЛ) партии, победивший на выборах в ноябре, был отстранен он принесения присяги как не имеющий на это права, что дало республиканцам большинство в Палате представителей штата Миннесоты, сообщил 20 декабря телеканал CBS News.
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