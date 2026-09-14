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На колокольне Тверского кафедрального собора начали монтировать циферблаты часов

На колокольне Тверского кафедрального собора начали монтировать циферблаты часов

На колокольне Тверского кафедрального собора стартовал монтаж циферблатов часов. На колокольне Тверского кафедрального собора продолжаются работы по благоустройству и архитектурному оформлению — сообщает Тверская Епархия.

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