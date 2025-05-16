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Парламентская газета

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День 17 мая в истории

День 17 мая в истории

Всемирный день электросвязи и информационного общества. Профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий, а также всех тех, кто работает в сфере информационных технологий.

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