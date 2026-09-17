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FiNE NEWS

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Максим Дрозд исполнит главную роль в сериале «Удар» на Пятом канале

Премьера остросюжетного сериала «Удар» состоится на Пятом канале 20 сентября 2026 года. Это история о поиске справедливости, семейных тайнах и возвращении в город, где прошлое не собирается отпускать главного героя.

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