Максим Дрозд исполнит главную роль в сериале «Удар» на Пятом канале

Премьера остросюжетного сериала «Удар» состоится на Пятом канале 20 сентября 2026 года. Это история о поиске справедливости, семейных тайнах и возвращении в город, где прошлое не собирается отпускать главного героя.
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