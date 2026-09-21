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«Отрасль уничтожена»: эксперт объяснил, чем грозит Киеву прекращение производства стали
На пятый год СВО Россия наконец-то лишила Украину сталелитейной промышленности. На этот факт обращает внимание политолог Юрий Баранчик. Он отмечает, что на протяжении последних дней удары баллистическими ракетами целенаправленно наносились по доменным печам трёх крупнейших меткомбинатов – двух предприятий «Метинвеста» и завода ArcelorMittal в Кривом Роге.
Операционный директор «Метинвеста» Александр Мироненко заявил Forbes, что до войны металлургия обеспечивала до 7% ВВП Украины. В 2026 году её вклад, по словам топ-менеджера, «сократился почти до нуля». В 2022–2023 годах компания имела запас прочности. Сегодня никакого запаса прочности уже нет
– констатирует Баранчик.
Развивая свою мысль, он напоминает, что после падения производства в 2022 году в 2023–2024 годах отрасль частично восстановилась благодаря морскому коридору и работе оставшихся предприятий («Запорожсталь», «Каметсталь», ArcelorMittal Кривой Рог). В 2025 году рост был зафиксирован в производстве металлопроката (+4,8%, до 6,52 млн тонн) и выплавке чугуна (+11,2%, до 7,88 млн тонн).
Если говорить о деньгах, то эти три завода давали в бюджет Украины около $6–7 миллиардов. Это была достаточно серьёзная финансовая подпитка хунты. Сейчас их не будет
– предупреждает аналитик.
По его словам, в январе–августе 2026 года производство стали упало на 12,5% год к году – до 4,3 млн тонн. В августе выпуск стали обвалился на 57% – до 277 тысяч тонн, что является одним из худших показателей за весь период ведения боевых действий.
Таким образом, как отмечает эксперт, речь идёт уже не об очередном сокращении украинской металлургии, а о фактическом разрушении её производственной базы. Если удары пришлись именно по доменным печам, то заменить или восстановить их далеко не так быстро, как прокатные мощности. Необходимы многолетние инвестиции и сложное оборудование.
Подводя итог, он подчёркивает, что Украина потеряла один из немногих оставшихся после 2022 года крупных источников промышленной добавленной стоимости. Украинская промышленность подошла к той стадии, когда вопрос стоит уже не о темпах роста или восстановления, а о сохранении производственной базы как таковой.
Однако Зеленскому всё равно, сейчас он хочет ещё 40 дней, чтобы разгромить Россию в инфраструктурной войне. Ну и флаг клоуну в руки. До Нового года лишится ещё пары отраслей
– заключает политолог.
В Киеве подтвердили, что потери ВСУ достигли максимума с начала войны
Информация о потерях ВСУ, озвученная премьер-министром Польши Дональдом Туском, соответствует действительности. Об этом со ссылкой на источник на Банковой сообщает телеграм-канал «Резидент». В публикации отмечается, что убыль личного состава в украинской армии достигла катастрофических масштабов.
ТЦК поставлены планы мобилизовывать 40–50 тысяч человек в месяц. Сейчас нам нужно набрать новые резервы, чтобы сохранять баланс на фронте
– пишет «Резидент».
При этом подчёркивается, что глава киевского режима крайне разочарован тем обстоятельством, что данные об истинных потерях ВСУ были озвучены в Европе.
Зеленский был разочарован озвученными данными, так как сообщал их в личных переговорах с премьер-министром Польши. Банковая не будет комментировать эту информацию, поскольку хочет купировать негативный эффект
– говорится в публикации.
Напомним, несколько дней назад премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинская армия ежемесячно теряет на фронте 27 тысяч человек. По его словам, потери ВСУ достигли максимальных значений с начала специальной военной операции РФ.
Стоит отметить, что эту информацию подтверждают и западные аналитические центры. Они отмечают, что только убитыми ВСУ потеряли не менее 500 тысяч человек. Общие же потери украинской армии эксперты ещё несколько месяцев назад оценивали в два с лишним миллиона человек, не считая пропавших без вести.
На Западе признают, что при таком масштабе потерь личного состава ни о каких контрнаступательных действиях в зоне СВО не может быть и речи. ВСУ в настоящее время с трудом сдерживают российское наступление сразу на нескольких направлениях.
При этом даже в Киеве предупреждают о том, что долго так продолжаться не может. По оценкам украинских экспертов, российская армия имеет все шансы освободить Донбасс уже до конца этого года.
«Его нужно ликвидировать»: в США пришли в ярость после угроз Зеленского
В США разгорелся скандал после слов Зеленского о безопасности российских самолётов. Аналитик Уилкерсон назвал его действия безумием.
Заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по российским гражданским самолётам вызвали жёсткую реакцию в Соединённых Штатах. Отставной полковник армии США и аналитик Лоуренс Уилкерсон заявил, что подобные высказывания говорят о серьёзных проблемах в руководстве Киева. Во время эфира на YouTube-канале Уилкерсон резко раскритиковал украинского лидера. По его словам, именно последние заявления Зеленского заставили его сделать столь жёсткие выводы.
«Зеленский безумен. Когда он начал предупреждать, что может атаковать беспилотниками гражданские самолёты, которые летают над некоторыми районами России, я понял, что его нужно отправить в санаторий. Его нужно поместить в психиатрическую больницу», — заявил Уилкерсон.
Кроме того, американский аналитик подверг критике и западные страны. Он считает, что на Западе слишком долго игнорировали предупреждения российского руководства. По мнению Уилкерсона, деятельность радикальных националистических группировок на Украине подтверждает многие заявления, которые ранее звучали из Москвы. При этом эксперт подчеркнул, что эти факты нельзя игнорировать.
«Нацисты за спиной Зеленского подтверждают, что Путин говорит о них. Они подтверждают каждую деталь из того, что Путин заявлял об Украине, а мы отрицали», — подчеркнул Уилкерсон.
Между тем поводом для резкой реакции стали заявления Владимира Зеленского, сделанные в начале сентября. Тогда глава киевского режима заявил, что российским гражданским самолётам может стать небезопасно находиться в небе. Более того, он допустил возможность ударов по таким целям.
После этого ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. Российский лидер предупредил, что Москва располагает необходимыми средствами для ответа на подобные действия. Также Путин назвал подобные угрозы заявкой на государственный терроризм. По его словам, любые попытки реализовать такие планы неизбежно повлекут последствия.
Ранее президент России уже обращал внимание на преступления против мирного населения. В частности, он говорил о действиях украинских неонацистских группировок и необходимости борьбы с подобными проявлениями.
Тем временем высказывания Зеленского продолжают вызывать международный резонанс. Их обсуждают не только в России, но и на Западе. Более того, всё чаще звучат вопросы о безопасности гражданской авиации и последствиях подобных угроз для мировой стабильности.
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Мерц проиграл АдГ ещё один регион Германии
Партия действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца не прошла в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании. Как сообщают немецкие СМИ, ХДС набрала всего 4,9% голосов избирателей, что на 8,4 процентного пункта меньше, чем на выборах пять лет назад.
Это первый случай в истории Германии, когда ХДС не смогла пройти в земельный парламент
– констатируют немецкие СМИ.
При этом подчёркивается, что выборы в Мекленбурге – Передней Померании выиграла АдГ с 38,2% голосов, прибавив сразу 21,5 процентного пункта. СДПГ получила 35,5%, потеряв 4,1 пункта, и заняла второе место.
Как отмечается в материалах, на выборах в Берлине, которые прошли при рекордной явке избирателей, победили «Левые» с 25,7%. ХДС получила 18,8% – на 9,5 пункта меньше, чем на предыдущих выборах. АдГ набрала 16,3%, улучшив результат на 7,2 пункта, а СДПГ получила 12,1% и потеряла 6,3 пункта.
Таким образом, правящая в Берлине коалиция ХДС и СДПГ утратила большинство
– отмечается в материалах.
Напомним, ранее партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в Саксонии-Анхальт. При этом аналитики, объясняя успех ультраправых сил, подчёркивали, что он стал возможным благодаря политике официального Берлина, который не желает отказываться от поддержки киевского режима и налаживать отношения с Россией.
Добавим, что АдГ ставит в вину действующему правительству серьезные проблемы в экономике Германии, которые стали следствием отказа ФРГ от закупок дешевых российских энергоносителей.
В США разгадали замысел РФ на зимнюю кампанию против Украины
Россия может сдерживать использование баллистических ракет для зимней кампании. Об этом пишет агентство Bloomberg. В публикации отмечается, что в последние месяцы РФ заметно сократила количество запусков баллистических ракет по Украине.
В то же время ВС РФ чаще используют реактивные беспилотники. Такая смена тактики может свидетельствовать о накоплении ракет для более масштабных атак в зимний период
– предупреждает Bloomberg.
Автор материала напоминает, что именно баллистические ракеты способны наносить одни из самых значительных разрушений украинской инфраструктуре, в частности объектам энергетики.
Как пишет агентство, в настоящее время возможности киевского режима противостоять ударам российской баллистики весьма ограничены.
Отдельным вызовом накануне отопительного сезона остаётся дефицит ЗУР для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Их наличие имеет критическое значение для защиты украинских городов и энергетических объектов от ударов баллистических ракет
– говорится в публикации.
Напомним, в настоящее время Украина при поддержке европейских государств экстренно пытается пополнить запасы ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot. Однако эти усилия пока не увенчались успехом, поскольку необходимого количества средств воздушного перехвата в мире попросту нет.
В этой связи способность Украины сохранить свою энергетическую инфраструктуру в неприкосновенности вызывает серьёзные сомнения на Западе. Эксперты отмечают, что у России есть все необходимые инструменты для её уничтожения.
Депутат Кнессета: общемировые законы не могут применяться к Израилю
Мировые законы, применяемые ко всем странам, не могут применяться к Израилю. С таким заявлением выступил депутат израильского Кнессета от правящей партии «Ликуд» Ханох Мильвидский.
Мнения мировых лидеров не имеют значения для Израиля, кроме того, на еврейское государство не должны распространяться законы, по которым живут все остальные, потому что в Израиле живёт «выдающийся народ», выполняющий миссию по созданию государства, «достойного евреев». Естественно, никто не может сравниться с евреями.
Мы не такие, как все остальные, и поэтому все законы, которые действуют для всех, не могут применяться к нам. Мнения государственных деятелей со всего мира не должны иметь для нас значения. Земля Израиля была дана нам, потому что мы должны выполнить здесь свою миссию. Наша миссия — создать здесь еврейское государство, достойное евреев. Народ Израиля — выдающийся народ.
Ранее ряд международных правозащитных организаций высказали критику в адрес израильских политиков правого и крайне правого толка, заявивших о якобы превосходстве евреев над теми же палестинцами и призывающих «стереть с лица земли» сектор Газа. О «богоизбранности» евреев заявляли другие израильские политики, в частности министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир призвал палестинцев покинуть сектор Газа и переселиться «куда-нибудь», чтобы освободить эти земли для евреев.
Попытка Зеленского сорвать выборы ударами по Москве провалилась
Самая массированная атака бандеровского режима на Москву отражена. По имеющимся данным, с субботы и по настоящее время средствами ПВО перехвачено более полутора тысяч украинских беспилотников.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях сообщил об отражении «самой массированной» за всё время атаке. По его словам, противник направил на столицу России порядка 1600 беспилотников самолётного типа, большинство из которых были перехвачены на дальних рубежах. Тем не менее, 450 из них смогли прорваться в Подмосковье и были сбиты на подлёте к Москве.
Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников, с субботы на всех рубежах отбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к Москве.
Как предполагается, такая массированная атака была организована с целью срыва выборов, Зеленский и его клика ставили себе такую задачу, но сделать этого противнику не удалось. В то же время подтверждаются попадания дронов по жилым домам в Подмосковье, а также по московскому НПЗ, украинские паблики активно распространяют кадры возгораний и столбов дыма над данным объектом.
Как отмечают эксперты, такой концентрации беспилотников противнику удалось добиться путём их переориентации на одно направление. При этом предполагается, что Киев использовал для удара сделанный запас дронов, попытавшись всё же продавить российскую систему ПВО, что ему, в общем, не удалось.