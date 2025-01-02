37 млн на яхту и 50 - на ёлку - "хватит врать самим себе"!

М Михаил Одни только и глупые разговоры по регионам нашей страны!... И не одной "значимой посадки"! Тьфу, бл@@@!

Людмила Лиханова У вас, видимо, нет желания посмотреть официальные отчеты о посадках и конфискациях, зато есть желание плеваться. Стыдно, батенька, быть таким несовременным.