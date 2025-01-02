Подборка самых неуместных, а порой и идущих вразрез с совестью и здравым смыслом в разгар СВО трат. Чиновники в Саратове окончательно заплыли жиром, потеряли совесть и решили удивить всю страну.
37 млн на яхту и 50 - на ёлку - "хватит врать самим себе"!
Комментарии
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М
Михаил
Одни только и глупые разговоры по регионам нашей страны!... И не одной "значимой посадки"! Тьфу, бл@@@!
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6 час.
Людмила Лиханова
У вас, видимо, нет желания посмотреть официальные отчеты о посадках и конфискациях, зато есть желание плеваться. Стыдно, батенька, быть таким несовременным.
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4 час.
Александр Рожков
Дык Вы в нашу димакратию ни верите? Ни ажидал ат Вас.
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4 час.
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