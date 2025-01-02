Закон и Порядок
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Закон и Порядок

135 771 подписчик

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    даааа.... пиндосия и гейропа, эт вам не с совдепией в СОИ на дурачка играть.... Сегодня вы с Русскими столкнулись, а ...Достижения России...
  • sorsw
    Молодец! Такими надо гордиться!От суда до увольн...
  • Астон Мартин
    Это для лохов втирают, мол наживка и доллару конец через это , и это больше похоже на оправдание собственной слабости...Достижения России...

37 млн на яхту и 50 - на ёлку - "хватит врать самим себе"!

37 млн на яхту и 50 - на ёлку - "хватит врать самим себе"!

Подборка самых неуместных, а порой и идущих вразрез с совестью и здравым смыслом в разгар СВО трат. Чиновники в Саратове окончательно заплыли жиром, потеряли совесть и решили удивить всю страну.

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Комментарии
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М
Михаил
Одни  только  и  глупые  разговоры  по  регионам  нашей  страны!... И  не  одной  &quot;значимой  посадки&quot;! Тьфу,  бл@@@!
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6 час.
Людмила Лиханова
У вас, видимо, нет желания посмотреть официальные отчеты о посадках и конфискациях, зато есть желание плеваться.  Стыдно, батенька, быть таким несовременным.
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4 час.
Александр Рожков
Дык Вы в нашу димакратию ни верите? Ни ажидал ат Вас.
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4 час.

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