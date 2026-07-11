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Дэвид Култхард: «Ферстаппен никогда не стеснялся в выражениях во время интервью. Он всегда говорит, что думает»

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард не придает значения новой волне слухов о возможном уходе Макса Ферстаппена из « Ред Булл », которая поднялась на фоне недовольства четырехкратного чемпиона сложившейся ситуацией.

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