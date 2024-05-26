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Татьяна Монтян: Военные виноваты в провале под Харьковом?

Татьяна Монтян: Военные виноваты в провале под Харьковом?

Пока СМИ и соцсети всего мира публикуют изобличающую Зеленского и Ко информацию про разворовывание денег, выделенных на строительство укреплений на границе с Харьковской областью, у Зеленского, похоже, нашли козла отпущения.

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