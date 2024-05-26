Пока СМИ и соцсети всего мира публикуют изобличающую Зеленского и Ко информацию про разворовывание денег, выделенных на строительство укреплений на границе с Харьковской областью, у Зеленского, похоже, нашли козла отпущения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии