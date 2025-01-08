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Губернатор Саратовской области: сил и средств для локализации пожара после атаки БПЛА противника достаточно

Губернатор Саратовской области: сил и средств для локализации пожара после атаки БПЛА противника достаточно

Губернатор Саратовской области рассказал о ситуации на предприятии в Энгельсе, где после атаки украинских дронов вспыхнул пожар.

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