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Яннис Адетокумбо: «Я полностью согласен с Ноа Лайлсом»

Звездный форвард «Милуоки» и сборной Греции Яннис Адетокумбо поддержал американского бегуна Ноа Лайлса, который считает, что баскетболисты НБА не должны называть себя «чемпионами мира» после завоевания титула.

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