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Зеленский прокомментировал фразу Путина «терпи, моя красавица»

Зеленский прокомментировал фразу Путина «терпи, моя красавица»

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с французским коллегой Эммануэлем Макроном по-русски ответил на фразу Президента РФ Владимира Путина «нравится — не нравится, терпи, моя красавица», которая была адресована украинской стороне.

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