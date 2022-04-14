В Иванове 43-летняя женщина лишилась более 43 тысяч рублей пытаясь приобрести через социальную сеть два кресла

В дежурную часть отдела МВД России по Фрунзенскому району города Иваново поступило сообщение от 43-летней жительницы областного центра о том, что в одной из социальных сетей она нашла группу по продаже мебели.
Популярные статьи
- Глава федерального Кабинета министров выступил в Думе с ежегодным отчетом о работе правительства
- Благодарности Президента России объявлены преподавателю Ивановского политехнического университета и агроному из Шуйского района
- Выставка «Служение добру. Д.Г. Бурылин в документах Ивановского архива» откроется в Музее промышленности и искусства
Свежие комментарии