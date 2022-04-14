ivanovonews

5 подписчиков

В Иванове 43-летняя женщина лишилась более 43 тысяч рублей пытаясь приобрести через социальную сеть два кресла

В дежурную часть отдела МВД России по Фрунзенскому району города Иваново поступило сообщение от 43-летней жительницы областного центра о том, что в одной из социальных сетей она нашла группу по продаже мебели.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх