29 россиян выбраны на драфте НХЛ-2021. Это лучший результат с 2003 года

На драфте НХЛ-2021 были выбраны 29 игроков из России. Это лучший результат с 2003 года, когда на драфте, состоявшем из 9 раундов (сейчас – 7), выбрали 30 россиян.
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