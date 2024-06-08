Спасатели вытащили из-под завалов дома в Луганске тела еще двух человек

Количество пострадавших после нападения ВСУ на Луганск к утру 8 июня достигло отметки в 60 человек. Сотрудники спасательных служб, вытащили еще два тела из-под завалов, оповестил глава ЛНР Леонид Пасечник в соцсетях.
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