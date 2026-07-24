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Царьград

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Губернатор Анохин объявил о завершении программы "Первый старт"

Губернатор Анохин объявил о завершении программы "Первый старт"

В Смоленской области завершено обучение участников программы "Первый старт". Губернатор Анохин сообщил, что 29 предпринимателей освоили курс и могут претендовать на гранты до 500 тыс.

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