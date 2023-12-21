К нам новинка приедет под названием Exlantix ES

Китайский седан Exlantix ES продавался на внутреннем рынке - там он называется Exeed Sterra ES, поскольку марка Exlantix, как мы помним, является суббрендом Exeed, который в свою очередь является суббрендом Chery.
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