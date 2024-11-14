Главное за ночь:Теракт в Бразилии;РСЗО «Град» разнес в щепки пункт временной дислокации ВСУ;Будущий госсекретарь США Марко Рубио о роли США в мире, о финансировании ВСУ, о позиции Трампа по Украине, об энергетической зависимости США;Тулси Габбард будущий директор национальной разведки США;Кто точно не будет пре.