Судан: Шесть человек были убиты и еще несколько получили ранения во время столкновений между двумя кланами племени Бени Хальба в районе Гуну округа Эд-эль-Фурсан штата Южный Дарфур 10 или 11 октября.
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