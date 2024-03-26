Илларионов: Салливана вынудили прилететь в Киев атаки неовласовцев на границы РФ Вчера 529 прочитали

Визит в Киев советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана связан с радикальным пересмотром подхода к выделению помощи Киеву, поскольку, как оказалось, для администрации Джо Байдена договорённости с президентом РФ Владимиром Путиным важнее не только судьбы Украины, но и принципиальной позиции Демпартии по южной границе США.