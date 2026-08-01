Министр обороны РФ поздравил военных с освобождением Любицкого в Запорожской области

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму военнослужащим 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Восточной группировки войск в связи с освобождением села Любицкое в Запорожской области.
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