Матвиенко поручила подготовить проект решения о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по международным делам подготовить проект решения палаты о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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