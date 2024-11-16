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Воронежские новости

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В воронежском ЖК уже пять машин пострадали от рук кислотного вандала

В воронежском ЖК уже пять машин пострадали от рук кислотного вандала

Инцидент произошел на парковке дома №11 по улице Ржевская. Владелец пострадавшего автомобиля сообщил, что он не единственный, кто столкнулся с подобной проблемой – по его словам, за летний период в ЖК были повреждены подобным образом еще пять машин.

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