В воронежском ЖК уже пять машин пострадали от рук кислотного вандала

Инцидент произошел на парковке дома №11 по улице Ржевская. Владелец пострадавшего автомобиля сообщил, что он не единственный, кто столкнулся с подобной проблемой – по его словам, за летний период в ЖК были повреждены подобным образом еще пять машин.