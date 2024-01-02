Нейросети оживают. Биологические процессоры эффективнее

Ученые исследуют живые нейронные сети как альтернативу традиционным аппаратным средствам искусственного интеллектаИсследователи изучают инновационные подходы к повышению эффективности и возможностей нейронных сетей за счет использования живой ткани мозга, что потенциально может произвести революцию в области искусственного интеллекта.
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