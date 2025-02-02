Вид изнутри на работу украинского экипажа немецкой 155-мм САУ PzH 2000. Артиллеристы осуществляют все операции стоя на полу крайне просторного боевого отделения самоходки.
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Вид изнутри на работу украинского экипажа немецкой 155-мм САУ PzH 2000. Артиллеристы осуществляют все операции стоя на полу крайне просторного боевого отделения самоходки.
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